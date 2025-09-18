Рош ха-Шана в Умани: МИД призывает паломников учесть риски и ограничения военного положения

Напомним, в Умани с 22 по 24 сентября состоится празднование Рош ха-Шана, ожидается до 50 тысяч паломников-хасидов, часть из которых уже в Украине. Город усилил меры безопасности: круглосуточное патрулирование, контроль транспорта, ограничение движения и запрет продажи алкоголя и пиротехники, чтобы обеспечить порядок во время празднования.