Рош ха-Шана в Умани: МИД призывает паломников учесть риски и ограничения военного положения

В Умани с 22 по 24 сентября состоится празднование иудейского праздника Рош ха-Шана. Министерство иностранных дел Украины призывает иностранных паломников учесть невозможность обеспечения полной безопасности из-за агрессии России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины (МИД).
В ведомстве напомнили, что на территории Украины действует военное положение, которое предусматривает:
Также МИД предупреждает о других рисках для паломников:
Украинская власть призывает планировать поездку в Умань с осторожностью и соблюдать установленные правила безопасности.
Напомним, в Умани с 22 по 24 сентября состоится празднование Рош ха-Шана, ожидается до 50 тысяч паломников-хасидов, часть из которых уже в Украине. Город усилил меры безопасности: круглосуточное патрулирование, контроль транспорта, ограничение движения и запрет продажи алкоголя и пиротехники, чтобы обеспечить порядок во время празднования.