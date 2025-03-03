Росгвардія охороняє військові госпіталі в Криму через втечі поранених солдатів, - "АТЕШ"

Росгвардія охороняє поранених російських військових, які перебувають в госпіталях в окупованому Криму. Це почалось на тлі втечі росіян під час лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як зазначають агенти "АТЕШ", у Криму, на тлі почастішання випадків втечі з госпіталів під час лікування, посилили охорону російських військових. Причина втеч - систематичне відправлення на фронт поранених і недолікованих окупантів.

Зокрема, у 1472-му військово-морському клінічному госпіталі співробітники Росгвардії займаються охороною периметра і постійно перевіряють документи у пацієнтів, які перебувають під їхньою пильною увагою. При цьому персонал також висловлює невдоволення таким станом справ, оскільки відчуває "ворожу" атмосферу.

"Ми закликаємо військовослужбовців ЗС РФ приєднуватися до нашого руху. Разом ми можемо зупинити цю безглузду війну і відновити справедливість, а Ви зможете повернутися додому живими", - пишуть в "АТЕШ".

Нагадаємо, раніше в "АТЕШ" повідомляли, що російські загарбники розміщують техніку в захоплених будинках жителів тимчасово окуповано частини Херсонської області. Зокрема, бронетехніку, військові вантажівки та навіть РСЗВ.

Також ми писали, що через загрозу для НПЗ російські загарбники змушені перекидати ППО з окупованого Криму вглиб території країни-агресора.

Додамо, 13 січня в "АТЕШ" інформували, що окупанти перекинули до Криму нові засоби ППО, оголивши інші ділянки фронту.