Через загрозу НПЗ. Окупанти змушені перекидати ППО з Криму вглиб РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Ймовірно, таке рішення росіян продиктоване не тільки ударами Сил оборони України по нафтобазах і військовій інфраструктурі, а й суспільним тиском усередині Росії.

Партизани з'ясували, що частина комплексів, включно з установками 31-ї дивізії ППО, вже передислокується з півострова на нові позиції. Хоча росіяни і розуміють, що цей крок створює критичні прогалини в обороні Криму, але у них немає іншого виходу. У результаті вразливими залишаються аеродроми, військові склади і Керченський міст.

"Атаки українських далекобійних дронів демонструють, що путінський режим нездатний захистити військові об'єкти в Бєлгородській, Курській, Воронезькій областях та інших регіонах Росії", - пише "АТЕШ".

Там також зауважили, що такий результат у влучаннях в російський НПЗ допомогли досягти і агенти їх руху.

Удари по території Росії

Варто зауважити, що Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Метою таких уражень є виснаження логістики й військової економіки ворога. Днями росіяни жалілись на вибухи у Краснодарському краї, там через атаку дронів сталася пожежа на нафтобазі, що розташована біля Канівського району.