Через загрозу НПЗ. Окупанти змушені перекидати ППО з Криму вглиб РФ
Командування російської армії розпочало виведення окремих зенітно-ракетних підрозділів із окупованого Криму до Росії. Росіяни хочуть посилити захист своїх НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Ймовірно, таке рішення росіян продиктоване не тільки ударами Сил оборони України по нафтобазах і військовій інфраструктурі, а й суспільним тиском усередині Росії.
Партизани з'ясували, що частина комплексів, включно з установками 31-ї дивізії ППО, вже передислокується з півострова на нові позиції. Хоча росіяни і розуміють, що цей крок створює критичні прогалини в обороні Криму, але у них немає іншого виходу. У результаті вразливими залишаються аеродроми, військові склади і Керченський міст.
"Атаки українських далекобійних дронів демонструють, що путінський режим нездатний захистити військові об'єкти в Бєлгородській, Курській, Воронезькій областях та інших регіонах Росії", - пише "АТЕШ".
Там також зауважили, що такий результат у влучаннях в російський НПЗ допомогли досягти і агенти їх руху.
Удари по території Росії
Варто зауважити, що Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Метою таких уражень є виснаження логістики й військової економіки ворога. Днями росіяни жалілись на вибухи у Краснодарському краї, там через атаку дронів сталася пожежа на нафтобазі, що розташована біля Канівського району.
Пізніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив, що була уражена нафтобаза, яка належить нафтопереробному підприємству з обсягами переробки до 320 тисяч тонн нафти на рік.
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