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Росгвардия охраняет военные госпитали в Крыму из-за побегов раненых солдат, - "АТЕШ"

Понедельник 03 марта 2025 09:14
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Росгвардия охраняет военные госпитали в Крыму из-за побегов раненых солдат, - "АТЕШ" Иллюстративное фото: Росгвардия охраняет военные госпитали в Крыму из-за побегов раненых солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Росгвардия охраняет раненых российских военных, находящихся в госпиталях в оккупированном Крыму. Это началось на фоне побега россиян во время лечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как отмечают агенты "АТЕШ", в Крыму, на фоне участившихся случаев побега из госпиталей во время лечения, усилили охрану российских военных. Причина побегов - систематическая отправка на фронт раненых и недолеченных оккупантов.

В частности, в 1472-м военно-морском клиническом госпитале сотрудники Росгвардии занимаются охраной периметра и постоянно проверяют документы у пациентов, находящихся под их пристальным вниманием. При этом персонал также выражает недовольство таким положением дел, поскольку чувствует "враждебную" атмосферу.

"Мы призываем военнослужащих ВС РФ присоединяться к нашему движению. Вместе мы можем остановить эту бессмысленную войну и восстановить справедливость, а Вы сможете вернуться домой живыми", - пишут в "АТЕШ".

Напомним, ранее в "АТЕШ" сообщали, что российские захватчики размещают технику в захваченных домах жителей временно оккупированной части Херсонской области. В частности, бронетехнику, военные грузовики и даже РСЗО.

Также мы писали, что из-за угрозы для НПЗ российские захватчики вынуждены перебрасывать ПВО из оккупированного Крыма вглубь территории страны-агрессора.

Добавим, 13 января в "АТЕШ" информировали, что оккупанты перебросили в Крым новые средства ПВО, обнажив другие участки фронта.

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