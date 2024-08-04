Росармія запустила "Шахеди" по Україні: де загроза ударів

Спочатку фіксувався рух ударних дронів ворога на півночі країни - було оголошено про загрозу для Сумської області.

Згодом військові заявили про рух безпілотників в південній частині Сумської області у бік Полтавської області.

Пізніше була зафіксована "Шахедна" небезпека і на півдні.

"БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний", - повідомили в Повітряних силах о 22:34.

Пізніше військові оновили дані щодо руху ворожих ударних безпілотників:

дрони-камікадзе противника з Херсонщини прямують у бік Миколаївської області,

російські БпЛА у Полтавській області - курсом на Кременчук,

ворожі безпілотники фіксуються в східній частині Дніпропетровської області, прямують у бік Харківської області.

Вже о 23: 46 у Повітряних силах поінформували про рух дронів ворога у Сумській області курсом на південний захід.

Крім того, безпілотники противника в західній частині Харківської області прямують у бік Полтавської області, БПЛА в західній частині Дніпропетровської області - на південь, БПЛА з Херсонської області рухаються на Миколаївщину, а "Шахеди" в південній частині Кіровоградської області - курсом на північ.

Жителів областей, де лунали сирени щодо загрози ворожих атак з повітря, просять перебувати в безпечних місцях та дотримуватися правила "двох стін".

Де оголошена повітряна тривога в Україні зараз:

Російські повітряні дронові атаки

Нагадаємо, російські окупанти для повітряних ударів по території України активно застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва "Шахед" (противник маркує їх як "Гєрані").

Так, наприклад, минулої ночі силами і засобами ППО ЗСУ були збиті усі 5 ворожих ударних безпілотників, які агресор запустив для атаки.

Натомість нещодавно стало відомо, що війська РФ стали застосовувати для повітряних нападів і дрони "Гербера" - дешевий аналог "Шахедів".

Додамо, за даними Defense Express, дрони "Гербера" виготовляються з пінопласту та фанери. Вони можуть вироблятися у трьох варіантах: камікадзе, дрон радіоелектронної розвідки та хибна мета.