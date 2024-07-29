Фюзеляж із пінопласту. ЗМІ розкрили особливості нового дрону росіян "Гербера"

Новий БпЛА росіян "Гербера" може вироблятися у трьох варіантах, а їх фюзеляжі зібрані із пінопласту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Як пояснює видання, оригінальне відео з дроном "Гербера" було розповсюджено ворожим підрозділом "Сталинские соколы", який тісно пов'язаний із "Алабугою", де виробляються ударні БпЛА Shahed.

"А з огляду на те, як і з чого зібрано вже російську "Герберу", вочевидь саме іранський дрон для працівників "Алабуги" залишається недосяжною верхівкою технологій", - додає Defense Express.

Росіяни, своєю чергою, "Герберу" називаються нібито "молодшою сестрою" Shahed. Дрон виробляється у трьох варіантах:

БпЛА радіоелектронної розвідки;

БпЛА-камікадзе;

хибна ціль.

Ймовірно, що знищений нещодавно БпЛА не був версією для завдання ударів.

Цікаво й те, що ударна версія "Гербери" під час наведення на ціль використовує телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Зокрема наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.

"Тобто точність залежить від майстерності оператора. І на відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже прямо говорить, що кількість "Гербер" у ворога наразі обмежена кількість", - пише Defense Express.

Також ймовірно й те, що дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала - до сотні кілометрів. Перша збита "Гербера" була обладнана 4G-модемом, що дозволяло ворогу мати у певних районах швидкісний канал зв'язку для передачі відео.

Зокрема дальність польоту БпЛА без бойової частини може вимірюватись у межах від 300 кілометрів.

"Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БПЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість", - додає видання.

Росія почала використовувати нові дрони

Як розповідало Reuters, протягом останніх тижнів ворог застосував проти України два нових типи БпЛА у п'яти атаках. Дрони були виготовлені з пінопласту та фанери. Один із БпЛА мав камеру й SIM-карту українського мобільного телефону для передачі зображень російським військовим.