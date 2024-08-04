Росармия запустила "Шахеды" по Украине: где угроза ударов

Сначала фиксировалось движение ударных дронов врага на севере страны - было объявлено об угрозе для Сумской области.

Впоследствии военные заявили о движении беспилотников в южной части Сумской области в сторону Полтавской области.

Затем была зафиксирована "Шахедная" опасность и на юге.

"БпЛА в восточной части Днепропетровской области, курс северный", - сообщили в воздушных силах в 22:34.

Позже военные обновили данные о движении вражеских ударных беспилотников:

дроны-камикадзе противника из Херсонской области направляются в сторону Николаевской области,

российские БпЛА в Полтавской области - курсом на Кременчуг,

вражеские беспилотники фиксируются в восточной части Днепропетровской области, направляются в сторону Харьковской области.

Жителей областей, где звучали сирены об угрозе вражеских атак с воздуха, просят находиться в безопасных местах и соблюдать правила "двух стен".

Где объявлена воздушная тревога в Украине сейчас:

Российские воздушные дроновые атаки

Напомним, российские оккупанты для воздушных ударов по территории Украины активно применяют дроны-камикадзе иранского производства "Шахед" (противник маркирует их как "Герани").

Так, например, минувшей ночью силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты все 5 вражеских ударных беспилотников, которые агрессор запустил для атаки.

Недавно стало известно, что войска РФ стали применять для воздушных нападений и дроны "Гербера" - дешевый аналог "Шахедов".

Добавим, по данным Defense Express, дроны "Гербера" производятся из пенопласта и фанеры. Они могут производится в трех вариантах: камикадзе, дрон радиоэлектронной разведки и ложная цель.