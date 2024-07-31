Нічна атака дронів: росіяни використовували не лише "Шахеди"

Російські окупанти сьогодні, 31 липня, вночі атакували Україну не лише за допомогою "Шахедів". Було зафіксовано безпілотники невстановленого типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната у Facebook та радника керівника Офісу президента Владислава Власюка у Facebook .

"Звичайно, під час нічних атак ворог часто використовує різні типи БпЛА: перш за все це 136/131 "Шахеди", а також БпЛА невстановленого типу, імітаційні (неправдиві цілі). Так, супротивник постійно вдосконалюється, і може з'являтися щось нове" , - написав він.

За словами Ігната, серед уламків дронів, якими росіяни атакували Україну цієї ночі, можуть бути знайдені не лише "Шахеди", а й безпілотники інших типів.

Але, як додав колишній речник ПС, це нічого не змінює, оскільки всі дрони необхідно знищувати всіма доступними засобами.

Ігнат пояснив, що під час роботи ППО вночі тип цілі визначається за її параметрами: висота, швидкість тощо, а також за візуальними та акустичними даними. Але точно встановити тип дрона чи ракети можна лише після дослідження уламків.

У свою чергу, радник керівника Офісу президента Владислав Власюк розповів, що російські окупанти сьогодні "обмежено" використовували дрон нового типу "Гербера" проти України.

"На молекули ще не розібрали, але виглядає як економ-версія "Шахеда". Фанера замість композиту, мінімум компонентів, той самий дешевий made in China (зроблено в Китаї - ред.)", - написав він.