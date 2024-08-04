Сили ППО під час нічної атаки РФ збили 5 "Шахедів"
У ніч на 4 серпня 2024 року Росія атакувала Україну 5-ма "Шахедами". Всі вони були збиті силами ППО.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передає РБК-Україна з посиланням його Facebook.
Зокрема, цієї ночі силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил - збито п'ять дронів типу "Shahed-131/136". Їх збили у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Згідно допису Олещука, районом пусків ворожих БпЛА був Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Також він повідомив, що крім дронів противник атакував Україну ракетами. Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області - по Полтавській області.
Напомним, что вчера вечером, 3 августа, в Херсонской области россияне атаковали с беспилотника ребенка и медиков. Враг сбросил на мальчика боеприпас, в результате чего он получил различные ранения. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Также под удар вражеского БпЛА попали трое мужчин в Антоновке - 28, 39 и 41 лет. У пострадавших взрывные травмы и многочисленные ранения.
Когда на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, россияне нанесли удар, применив беспилотник. В результате атаки поврежден автомобиль, но к счастью, медики не пострадали.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, удары дронами по аэродромам России, временно задержали вражескую атаку по нашей стране.
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