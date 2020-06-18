Роналду впервые проиграл в двух финалах подряд

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые в своей карьере проиграл в двух финалах подряд. Накануне туринский клуб уступил "Наполи" в серии пенальти Кубка Италии.

Об этом сообщает Goal.

После ничьей в основное время матча команды перешли к серии 11-метровых, в которой удачливее оказались футболисты "Наполи". У туринцев не смогли реализовать свои попытки Пауло Дибала и Данило.

Роналду в поединке с неаполитанским клубом вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч, но не участвовал в серии послематчевых пенальти, поскольку победитель стал известен до того, как к нему подошла очередь пробивать.

В декабре прошлого года португалец также сыграл весь матч за Суперкубок Италии против "Лацио" (1:3). Поражение в финале стало для него первым с 2013 года.

Интересно, что "Юве" с Роналду в составе второй год подряд остается без Кубка страны. В прошлом сезоне команда вылетела в 1/4 финала от "Аталанты" (0:3). До этого "бьянконери" брали трофей четыре года подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду получил предложения о переходе от двух клубов.

Португалец был признан лучшим игроком Серии А сезона 2018/19. Также он стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов Европы и турниров УЕФА в 2019 году.

Роналду перешел в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. Контракт португальского футболиста с туринцами рассчитан до лета 2022 года.