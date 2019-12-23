Роналду проиграл первый финал с 2013 года

Фото: Роналду в матче "Ювентус" - "Лацио" за Суперкубок Италии (twitter.com/juventusfc)

Португалец не испытывал горечь поражений в решающих матчах почти 7 лет

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл свой первый финальный матч с 2013 года. Об этом сообщает Football Italia.

Накануне туринский клуб в решающем поединке за Суперкубок Италии уступил "Лацио" со счетом 1:3.

Для португальца это поражение стало первым в финале за 6 лет. Последний раз такое случалось 17 мая 2013 года, когда Роналду в составе мадридского "Реала" уступил мадридскому "Атлетико" (1:2) в финальном матче Кубка Испании.

После этого поражения форвард выиграл 12 финалов подряд. В составе "Ювентуса" Роналду сыграл два финала и выиграл первый, обыграв "Милан" (1:0) в Суперкубке Италии в январе 2019 года. Роналду в этом матче забил победный гол.