Роналду зазнав першої поразки у двох фіналах поспіль

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду вперше у своїй кар'єрі програв у двох фіналах поспіль. Напередодні туринський клуб поступився "Наполі" в серії пенальті Кубка Італії.

Про це повідомляє Goal.

Після нічиєї в основний час матчу команди перейшли до серії 11-метрових, в якій більш вдалими виявилися футболісти "Наполі". У туринців не змогли реалізувати свої спроби Пауло Диба і Данило.

Роналду в поєдинку з неаполітанським клубом вийшов на поле в стартовому складі і провів повний матч, але не брав участі в серії післяматчевих пенальті, оскільки переможець став відомий до того, як до нього надійшла черга пробивати.

У грудні минулого року португалець також зіграв весь матч за Суперкубок Італії проти "Лаціо" (1:3). Та поразка у фіналі стала для нього першою з 2013 року.

Цікаво, що "Юве" з Роналду в складі другий рік поспіль залишається без Кубка країни. Минулого сезону команда вилетіла в 1/4 фіналу від "Аталанти" (0:3). До цього "бьянконері" брали трофей чотири роки поспіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роналду отримав пропозиції про перехід від двох клубів.

Португалець був визнаний найкращим гравцем Серії А сезону 2018/19. Також він став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонатів Європи та турнірів УЄФА в 2019 році.

Роналду перейшов в туринський "Ювентус" з мадридського "Реала" влітку 2018 року. Контракт португальського футболіста з туринцями розрахований до літа 2022 року.