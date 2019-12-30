Роналду стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2019 году

Фото: Криштиану Роналду (facebook.com/PORTUGAL)

Вслед за ним к финишу пришли Гарри Кейн и Вивианн Мидема

Португальский форвард Криштиану Роналду в четвертый раз за семь лет завершил календарный год как лучший бомбардир турниров под эгидой УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Роналду уже забивал больше всех в турнирах УЕФА среди клубов и сборных в 2013, 2014 и 2017 годах. В прошлом году его опередил Дайшон Редан из "Челси" и юношеской сборной Нидерландов.

В 2019 году Роналду забил семь голов за "Ювентус" в Лиге чемпионов УЕФА и еще 14 за сборную Португалии в финальной стадии Лиги наций УЕФА и Европейской квалификации. С результатом в 21 мяч он на два гола обогнал нападающего "Тоттенхэма" и национальной команды Англии Гарри Кейна. Еще на гол меньше у футболистки сборной Нидерландов и "Арсенала" Вивианн Мидемы.

Напомним, Роналду достиг отметки в 700 голов за карьеру. Форвард отметился юбилейным голом в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Украины (1:2). Благодаря победе над Португалией подопечные Андрея Шевченко досрочно вышли на Евро-2020.