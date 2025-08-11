Роналду та Джорджина заручилися: фото розкішної каблучки

Португальська футбольна зірка Кріштіану Роналду офіційно освідчився своїй коханій Джорджині Родрігес, поділившись особливим моментом з мільйонами шанувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram обраниці футболіста.
31-річна модель Родрігес поділилася у соцмережах фото з розкішною обручкою від 40-річного Роналду, підписавши його ніжними словами.
"Так, хочу. У цьому й у всіх моїх життях", - підписала Джорджина.
Історія їхнього кохання розпочалася у 2016 році. Майбутні наречені познайомилися в одному з магазинів Gucci у Мадриді, де Джорджина працювала продавчинею.
Між ними відразу виникла взаємна симпатія, а вже за кілька місяців вони з’явилися разом на публіці.
Кріштіано Роналдо та Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/georginagio)
За час стосунків пара перетворилася на міцну родину. Вони виховують п’ятьох дітей: доньок Алану Мартіну та Беллу Есмеральду, близнюків Евy і Матео, народжених сурогатною матір’ю, а також старшого сина футболіста - Кріштіану-молодшого.
Кріштіано Роналду і його сім'я (фото: instagram.com/georginagio)
Попри тривалий союз, Роналду і Родрігес роками не підтверджували заручин. Сам футболіст пояснював, що для нього шлюб - це не формальність, а "той самий момент", який має настати природно. Він неодноразово говорив, що впевнений у весіллі, але чекає на правильний час.
Джорджина також зізнавалася, що навіть друзі жартували про весілля, наспівуючи їй "The Ring" Дженніфер Лопес. Вона ж відповідала, що рішення залежить від Кріштіану, а сама зосереджена на кар’єрі.
