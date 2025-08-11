UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Роналду та Джорджина заручилися: фото розкішної каблучки

Кріштіано Роналдо оголосив про заручини з Джорджиною Родрігес (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Португальська футбольна зірка Кріштіану Роналду офіційно освідчився своїй коханій Джорджині Родрігес, поділившись особливим моментом з мільйонами шанувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram обраниці футболіста.

Пропозиція, що підкорила мережу

31-річна модель Родрігес поділилася у соцмережах фото з розкішною обручкою від 40-річного Роналду, підписавши його ніжними словами.

"Так, хочу. У цьому й у всіх моїх життях", - підписала Джорджина.

Як зародилося кохання Роналду та Джорджини

Історія їхнього кохання розпочалася у 2016 році. Майбутні наречені познайомилися в одному з магазинів Gucci у Мадриді, де Джорджина працювала продавчинею.

Між ними відразу виникла взаємна симпатія, а вже за кілька місяців вони з’явилися разом на публіці.

Кріштіано Роналдо та Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/georginagio)

За час стосунків пара перетворилася на міцну родину. Вони виховують п’ятьох дітей: доньок Алану Мартіну та Беллу Есмеральду, близнюків Евy і Матео, народжених сурогатною матір’ю, а також старшого сина футболіста - Кріштіану-молодшого.

Кріштіано Роналду і його сім'я (фото: instagram.com/georginagio)

Чому вони так довго чекали

Попри тривалий союз, Роналду і Родрігес роками не підтверджували заручин. Сам футболіст пояснював, що для нього шлюб - це не формальність, а "той самий момент", який має настати природно. Він неодноразово говорив, що впевнений у весіллі, але чекає на правильний час.

Джорджина також зізнавалася, що навіть друзі жартували про весілля, наспівуючи їй "The Ring" Дженніфер Лопес. Вона ж відповідала, що рішення залежить від Кріштіану, а сама зосереджена на кар’єрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роналду