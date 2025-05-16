Роналду має більше всіх, Усик відстає від Ф'юрі: заробітки спортсменів у 2025-му

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Де заробляє Роналду

Роналду очолює цей список третій рік поспіль. Поточний загальний дохід 39-річного футболіста складає 275 мільйонів доларів. Із цієї суми 225 мільйонів – зарплата та бонуси за контрактом у Саудівській Аравії. Ще 50 мільйонів Роналду заробив поза футбольним полем – від спонсорських угод, бізнесу й реклами.

На другому місці в рейтингу – зірка НБА з клубу "Голден Стейт Ворріорз" Стефен Каррі. Третє – посів британський боксер Тайсон Ф'юрі.

Чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA в суперважкому дивізіоні – українець Олександр Усик в плані заробітку поступається британцю, якого двічі перемагав на ринзі. Вітчизняний спортсмен у списку – лише 11-й.

Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів (суми – у доларах США):