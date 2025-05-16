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Роналду має більше всіх, Усик відстає від Ф'юрі: заробітки спортсменів у 2025-му

П'ятниця 16 травня 2025 14:16
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Роналду має більше всіх, Усик відстає від Ф'юрі: заробітки спортсменів у 2025-му Фото: Кріштіану Роналду утримує лідерство по заробіткам серед атлетів (instagram.com/cristiano)
Автор: Андрій Костенко

Нападник збірної Португалії та саудівського клубу "Аль-Наср" Криштіану Роналду втретє поспіль очолив рейтинг найбагатших спортсменів світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Де заробляє Роналду

Роналду очолює цей список третій рік поспіль. Поточний загальний дохід 39-річного футболіста складає 275 мільйонів доларів. Із цієї суми 225 мільйонів – зарплата та бонуси за контрактом у Саудівській Аравії. Ще 50 мільйонів Роналду заробив поза футбольним полем – від спонсорських угод, бізнесу й реклами.

На другому місці в рейтингу – зірка НБА з клубу "Голден Стейт Ворріорз" Стефен Каррі. Третє – посів британський боксер Тайсон Ф'юрі.

Чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA в суперважкому дивізіоні – українець Олександр Усик в плані заробітку поступається британцю, якого двічі перемагав на ринзі. Вітчизняний спортсмен у списку – лише 11-й.

Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів (суми – у доларах США):

  1. Кріштіану Роналду (футбол) – 275 млн
  2. Стефен Каррі (баскетбол) – 156 млн
  3. Тайсон Ф'юрі (бокс) – 146 млн
  4. Дак Прескотт (американський футбол) – 137 млн
  5. Ліонель Мессі (футбол) – 135 млн
  6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,8 млн
  7. Хуан Сото (бейсбол) – 114 млн
  8. Карім Бензема (футбол) – 104 млн
  9. Сьохей Отані (бейсбол) – 102,5 млн
  10. Кевін Дюрант (баскетбол) – 101,4 млн
  11. Олександр Усик (бокс) – 101 млн

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Спортсмени Криштиану Роналду Месси Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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