Роналду має більше всіх, Усик відстає від Ф'юрі: заробітки спортсменів у 2025-му
Нападник збірної Португалії та саудівського клубу "Аль-Наср" Криштіану Роналду втретє поспіль очолив рейтинг найбагатших спортсменів світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Де заробляє Роналду
Роналду очолює цей список третій рік поспіль. Поточний загальний дохід 39-річного футболіста складає 275 мільйонів доларів. Із цієї суми 225 мільйонів – зарплата та бонуси за контрактом у Саудівській Аравії. Ще 50 мільйонів Роналду заробив поза футбольним полем – від спонсорських угод, бізнесу й реклами.
На другому місці в рейтингу – зірка НБА з клубу "Голден Стейт Ворріорз" Стефен Каррі. Третє – посів британський боксер Тайсон Ф'юрі.
Чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA в суперважкому дивізіоні – українець Олександр Усик в плані заробітку поступається британцю, якого двічі перемагав на ринзі. Вітчизняний спортсмен у списку – лише 11-й.
Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів (суми – у доларах США):
- Кріштіану Роналду (футбол) – 275 млн
- Стефен Каррі (баскетбол) – 156 млн
- Тайсон Ф'юрі (бокс) – 146 млн
- Дак Прескотт (американський футбол) – 137 млн
- Ліонель Мессі (футбол) – 135 млн
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,8 млн
- Хуан Сото (бейсбол) – 114 млн
- Карім Бензема (футбол) – 104 млн
- Сьохей Отані (бейсбол) – 102,5 млн
- Кевін Дюрант (баскетбол) – 101,4 млн
- Олександр Усик (бокс) – 101 млн
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