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Сборная Португалии стала первой победительницей Лиги наций

Новости » Спорт    09.06.2019 - 23:45
Сборная Португалии стала первой победительницей Лиги наций
Фото: Португалии стала победителем первой в истории Лиги наций (twitter.com/UEFAEURO)

Команда победила Нидерланды благодаря голу Гонсалу Гедеша

Сборная Португалии победила команду Нидерландов и выиграла Лигу наций. Встреча проходила в Порту на стадионе "Драгау" и завершилась со сетом 1:0. 

Единственный гол в матче забил хавбек "Валенсии" Гонсалу Гуэдеш на 60 минуте игры после передачи полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы. Обе сборные демонстрировали равную игру и много атаковали, но никому больше не удалось отличиться.

Таким образом, действующие чемпионы Европы стали первыми в истории победителями турнира, основанного в 2018 году с целью заменить товарищеские матчи.

Третье место на турнире заняла Англия, победившая по пенальти Швейцарию.

Напомним, что в полуфинале Португалия одолела Швейцарию благодаря хет-трика Криштиану Роналду. В свою очередь, Нидерланды переиграли Англию. По итогам экстра-таймов, команда Рональда Кумана одержала победу со счетом 3:1.

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Новости Украины НидерландыПортугалияфиналЛига наций
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