Защитник "Ливерпуля" признан УЕФА лучшим игроком прошлого сезона

На награду также претендовали Роналду и Месси
Защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Помимо голландца, на награду претендовали португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинский форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
@VirgilvDijk pic.twitter.com/f85dWlNPMS— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
Кроме того, ван Дейк был признан лучшим защитником Лиги чемпионов прошлого сезона. В голосовании он обошел одноклубника, Трента Александер-Арнольда, и Маттейса де Лигта ("Аякс"/"Ювентус").
Ван Дейк выиграл с "Ливерпулем" Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Со сборной Голландии он играл в первом финале Лиги наций.
В минувшем сезоне 28-летний голландец сыграл за мерсисайдский клуб в 12 матчах и записал в свой актив два гола и две голевые передачи.
Напомним, лучшим футболистом сезона 2017/18 по версии УЕФА был признан хорватский футболист Лука Модрич, выступающий за мадридский "Реал".