Защитник "Ливерпуля" признан УЕФА лучшим игроком прошлого сезона

Фото: Вирджил ван Дейк (twitter.com/ChampionsLeague)

На награду также претендовали Роналду и Месси

Защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Помимо голландца, на награду претендовали португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинский форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

Кроме того, ван Дейк был признан лучшим защитником Лиги чемпионов прошлого сезона. В голосовании он обошел одноклубника, Трента Александер-Арнольда, и Маттейса де Лигта ("Аякс"/"Ювентус").

Ван Дейк выиграл с "Ливерпулем" Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Со сборной Голландии он играл в первом финале Лиги наций.

В минувшем сезоне 28-летний голландец сыграл за мерсисайдский клуб в 12 матчах и записал в свой актив два гола и две голевые передачи.

Напомним, лучшим футболистом сезона 2017/18 по версии УЕФА был признан хорватский футболист Лука Модрич, выступающий за мадридский "Реал".