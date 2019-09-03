Роналду в 10 раз визнаний кращим футболістом Португалії

Фото: Кріштіану Роналду (twitter.com/selecaoportugal)

У нападника "Ювентуса" поки немає конкурентів на батьківщині

Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду визнаний кращим португальським футболістом року. Про це повідомляється на сайті Португальської федерації футболу (FPF).

Цей титул 34-річний футболіст завоював в 10 раз у кар'єрі починаючи з 2007 року, а з 2016 - четвертий раз поспіль. Тільки у 2010 і 2014 роках Роналду поступився званням.

У фіналі голосування нинішнього року він обійшов півзахисника "Манчестер Сіті" Бернарду Сілву і нападника "Атлетіко" Жоау Феліш.

Кріштіану Роналду за минулий сезон став кращим бомбардиром в "Ювентусі", забивши 21 гол і віддавши 11 гольових передач. Він виграв з командою Суперкубок і чемпіонат Італії, а зі збірною Португалії - кубок Ліги Націй.

Разом з Ліонелем Мессі і Вірджілом Ван Дайк він був номінований на гравця року за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), а потім і Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Нагадаємо, Роналду сподівається виграти з "Ювентусом" Лігу чемпіонів цього сезону.

Португалець є п'ятикратним переможцем турніру - чотири рази з мадридським "Реалом" і раз з англійським "Манчестер Юнайтед".