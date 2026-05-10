Роми намагались взяти штурмом будівлю ТЦК на Закарпатті

Йдеться про 2-ий відділ Хустського РТЦК у Межигір'ї, що на Закарпатті.

За інформацією поліції, подія сталася напередодні. Чоловік кілька разів вистрілив у повітря зі стартового пістолета поблизу будівлі військкомату, після чого спробував прорватися всередину. Правоохоронці затримали його на місці НП.

"Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об’єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду. Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито", - повідомили правоохоронці.

Місцеві ЗМІ писали, що рома годину намагались забрати у працівників ТЦК.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Медична допомога нікому не знадобилася. Затриманого притягнули до адміністративної відповідальності за статтею про дрібне хуліганство.