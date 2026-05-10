Ромы пытались взять штурмом здание ТЦК на Закарпатье

В городе Хуст Закарпатской области произошел инцидент возле здания районного ТЦК и социальной поддержки. Мужчина открыл стрельбу и пытался попасть в помещение центра, из-за чего на место оперативно прибыли правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Закарпатского ОТЦК и СП.
Речь идет о 2-м отделе Хустского РТЦК в Межигорье, что на Закарпатье.
По информации полиции, происшествие произошло накануне. Мужчина несколько раз выстрелил в воздух из стартового пистолета вблизи здания военкомата, после чего попытался прорваться внутрь. Правоохранители задержали его на месте ЧП.
"Группа лиц пыталась силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда. Благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено", - сообщили правоохранители.
Местные СМИ писали, что ром час пытались забрать у работников ТЦК.
В результате инцидента никто не пострадал. Медицинская помощь никому не понадобилась. Задержанного привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.
Отметим, инциденты с ромами и ТЦК событие в Украине не редкое, особенно на Закарпатье, где подавляющее большинство представителей этого нацменьшинства.
Например, в марте вблизи села Пацканево в Ужгородском районе группа ромов напала на военнослужащих ТЦК и СП, которые выполняли служебные обязанности.
Тогда злоумышленники намеренно перегородили дорогу автомобилю, которым передвигались военнослужащие, после чего спровоцировали конфликт.
Следует отметить и то, что в конце прошлого года у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки провели обыски.