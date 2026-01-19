ua en ru
Романа Кравця визнали депутатом Ради: що про нього відомо

Київ, Понеділок 19 січня 2026 17:13
UA EN RU
Романа Кравця визнали депутатом Ради: що про нього відомо Ілюстративне фото: у Раді з'явився новий нардеп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця народним депутатом. Він зайняв місце Дмитра Наталухи в Раді, який став головою Фонду держмайна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.

"ЦВК визнала обраним народним депутатом України Романа Кравця", - ідеться в повідомленні комісії.

Романа Кравця визнали депутатом Ради: що про нього відомоФото: Роман Кравець (скріншот)

Там уточнили, що Кравець є наступним за черговістю кандидатом, включеним до списку партії "Слуга народу" під номером 153.

Також ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в нардепи Оксани Кваші на підставі подання відповідної заяви. Вона була включена до виборчого списку партії "Слуга народу" під номером 159 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Скандальні чутки про Кравця

Варто зауважити, що згідно з інформацією українських ЗМІ, у 2014 році Роман Кравець кілька разів виїжджав за кордон. За його словами, там він купував дрони для українських військових. Але, як пише "Громадське", у цей час він перебував на відпочинку.

Також, за непідтвердженими даними, Кравця зняли з військового обліку, коли він перебував за кордоном.

У 2024 році в мережі з'явилися чутки про те, що Роман Кравець може бути адміністратором провладного Telegram-каналу "Джокер" і активно контактує з Офісом президента.

Forbes за допомогою додатка Getcontact з'ясувало, що в контактах деяких інших користувачів номер Кравця підписаний як "Рома Кравець Джокер".

До слова, Наталуха, чиє місце в Раді посів Кравець, став головою Фонду держмайна 14 січня - тоді його кандидатуру підтримала Рада.

