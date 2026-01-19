ua en ru
Романа Кравца признали депутатом Рады: что о нем известно

Киев, Понедельник 19 января 2026 17:13
Романа Кравца признали депутатом Рады: что о нем известно Иллюстративное фото: в Раде появился новый нардеп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца народным депутатом. Он занял место Дмитрия Наталухи в Раде, который стал главой Фонда госимущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

"ЦИК признал избранным народным депутатом Украины Романа Кравца", - сказано в сообщении комиссии.

Романа Кравца признали депутатом Рады: что о нем известноФото: Роман Кравец (скриншот)

Там уточнили, что Кравец является следующим по очередности кандидатом, включенным в список партии "Слуга народа" под номером 153.

Также ЦИК отменил регистрацию кандидата в нардепы Оксаны Кваши на основании подачи соответствующего заявления. Она біла включена в избирательный список партии "Слуга народа" под номером 159 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Скандальные слухи о Кравце

Стоит заметить, что согласно информации украинских СМИ, в 2014 году Роман Кравец несколько раз выезжал за границу. По его словам, там он покупал дроны для украинских военных. Но, как пишет "Громадське", в это время он находился на отдыхе.

Также, по неподтвержденным данным, Кравца сняли с воинского учета, когда он находился за границей.

В 2024 году в сети появились слухи о том, что Роман Кравец может быть администратором провластного Telegram-канала "Джокер" и активно контактирует с Офисом президента.

Forbes при помощи приложения Getcontact выяснило, что в контактах некоторых других пользователей номер Кравца подписан как "Рома Кравец Джокер".

К слову, Наталуха, чье место в Раде занял Кравец, стал главой Фонда госимущества 14 января - тогда его кандидатуру поддержала Рада.

