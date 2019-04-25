Роллинс допустил теоретическую возможность сохранения должности в "Укрнафте"

Глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс не исключил, что он останется в компании, когда наблюдательный совет определиться с форматом назначения на эту должность. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Роллинс напомнил, что недавно был принят новый устав "Укрнафты" и сформирован полноценный наблюдательный совет.

"Эта модернизация компании была общим решением всех акционеров", - сказал он.

По словам Роллинса, в новом набсовете уже нет лиц с потенциальным конфликтом интересов. Он добавил, что теперь глава правления назначается не собранием акционеров, а решением наблюдательного совета. Однако, как будут выбирать топ-менеджера компании, пока неизвестно.

"Они могут назначить главу правления своим решением, могут назначить конкурс. Есть теоретическая возможность, что меня могут вновь выбрать главой правления", - добавил Роллинс.

Он уточнил, что на данный момент набсовет не обращался к нему с предложением заключить новый контракт. Однако Роллинс готов рассмотреть его.

"Я рассмотрю такую возможность, это будет зависеть от новых условий. Мое решение принимать ли участие в конкурсе зависит от перспектив компании", - сказал действующий глава правления "Укрнафты".

На вопрос, согласен ли он возглавить компанию, если будет принято решение о ее разделении между миноритарными акционерами и "Нафтогазом", Роллинс заявил, что ему неизвестно о существовании утвержденного плана анбандлинга "Укрнафты".

Он добавил, что оригинальный контракт с ним был заключен до сентября 2020 года. Так как набсовет принял решение о досрочном расторжении, то Роллинс получит компенсацию. Размер выплаты он не назвал.

Напомним, на общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 года акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Набсовету передали полномочия назначать и увольнять главу правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

В связи со сменой в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего главы правления Марка Роллинса 30 апреля. По решению акционеров с 1 мая Олег Гез, действующий замглавы правления и исполнительный вице-президент по сбыту, временно будет исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового главы.

Отметим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам из группы "Приват" Игоря Коломойского. Как писало РБК-Украина, между акционерами есть претензии, как финансового, так и управленческого характера. Сейчас НАК и миноритарные акционеры договариваются о вариантах разделения активов.