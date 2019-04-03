Сложный развод: как "Нафтогаз" и Коломойский пытаются поделить "Укрнафту"

Игорь Коломойский и Андрей Коболев пытаются договориться о разделении "Укрнафты" (РБК-Украина)

Крупнейшая нефтедобывающая компания страны "Укрнафта" более пятнадцати лет находится под операционным управлением группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Конфликт олигарха с властью закончился сменой лояльного к нему топ-менеджера в компании в 2015 году. "Приватовцы" все еще контролируют свыше 40% акций "Укрнафты", тогда как контрольным пакетом владеет государство через "Нафтогаз Украины".

У собственников компании за долгое время накопились взаимные претензии, как финансового, так и управленческого характера. Сейчас НАК и миноритарные акционеры договариваются о вариантах разделения активов. Но для этого сначала нужно погасить миллиардные долги "Укрнафты". Как "Нафтогаз" планирует решить проблемы крупнейшего нефтедобытчика Украины, и кто от этого выиграет – в материале РБК-Украина.

Приватный интерес

Четыре года назад парламент изменил закон "Об акционерных обществах". Фактически документ был прописан под решение проблем правительства в "Укрнафте". Долгое время НАК "Нафтогаз", владеющий 50%+1 акцией в компании, не мог повлиять на смену руководства предприятия и выплату дивидендов из-за нормы закона, согласно которой собрание акционеров считалось полномочным только при явке свыше 60%. Закон снизил кворум до контрольного пакета. Это позволило принимать решения без "приватовцев", ранее игнорировавших собрания.

В результате правительство уволило лояльных группе "Приват" главу правления "Укрнафты" Питера Ванхеке и руководителя "Укртранснафты" Александра Лазорко. Защищая своих ставленников и влияние на нефтегазовые активы, Коломойский лишился кресла главы Днепропетровской облгосадминистрации. Окончательно отношения олигарха с Банковой испортились после того, как в марте 2015 года автоматчики взяли под контроль офис "Укрнафты". Прибывший на место инцидента Коломойский утверждал, что это – частная охрана, которая защищает компанию от "рейдерского захвата". В итоге президент Петр Порошенко уволил его с государственной службы, а силовики освободили здание от вооруженных людей. Впрочем, освободить "Укрнафту" от "приватных уз" оказалось куда сложнее.

Новым главой правления в июле того же года абсолютным большинством голосов акционеров был избран британец Марк Роллинс. Эта кандидатура – результат компромисса тяжелых переговоров Коломойского с "Нафтогазом". Но на ключевых должностях тогда преимущественно остались старые менеджеры.

До сих пор Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) ведет расследование хищений в компании на сумму свыше 7,7 млрд гривен. Речь идет о проведении аукционов по продаже ресурсов "Укрнафты". НАБУ установило, что в них выиграли аффилированные с группой "Приват" компании, договорившись об отсрочке платежей. В итоге нефть они получили, но с поставщиком за нее так и не расплатились.

Некоторые из этих фирм потом заключили договора о продаже переработанных нефтепродуктов той же "Укрнафте" и получили от нее по предоплате 6,56 млрд гривен. Деньги были выведены на счета оффшорных компаний, а поставки по контракту так и не были выполнены. В основном эта схема реализовывалась в марте-октябре 2015 года – период обострения в отношениях Банковой с Коломойским.

В ответ на действия власти миноритарии "Укрнафты" подали иск против государства в Стокгольмский арбитраж. Сумма претензий превышает 5,4 млрд долларов. Три кипрские компании, подтвердившие связь с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, обвиняют Украину в ущербе из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой" с оплатой по заниженной цене или без оплаты, увеличении ставок ренты платы за недра, а также уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ. Кроме того, "приватовцы" вменяют государственным "Нафтогазу" и его "дочке" – "Укртрансгазу" (УТГ), невыполнение решений украинских судов.

Последний пункт касается событий более чем десятилетней давности. В 2006 году "Укрнафта" закачала в подземные хранилища (ПХГ) "Укртрансгаза" свыше 2 млрд кубометров газа собственной добычи. Дальше показания сторон расходятся. "Укрнафта" утверждает, что этот газ до сих пор находится в ПХГ. В УТГ, напротив, говорят, что газ был выкуплен и использован для нужд населения, однако покупка не была документально оформлена. В 2014 году Хозяйственный суд Киева обязал "Укртрансгаз" вернуть этот объем газа "Укрнафте", но НАК продолжал оспаривать это решение. Впрочем, даже после проигрыша в последней инстанции, "Укртрансгаз" так и не заплатил "Укрнафте" за поставленные 2,06 млрд кубометров.

Более того, по решению суда этот газ должен был покрыть часть налогового долга "Укрнафты" перед Государственной фискальной службой, который сейчас превышает 14 млрд гривен. Долг перед государством начал формироваться из-за вышеописанных схем 2015 года, а также из-за резкого роста ставок ренты.

В прошлом году "приватовцы" атаковали "Укрнафту" с другой стороны, обратившись в суд с требованием выплатить дивиденды за прошлые годы вместе с компенсацией за задержку платежей. В НАКе уточнили, что вопрос уплаты дивидендов и их размер в условиях постоянного растущего налогового долга "Укрнафты" должен решить Кабинет министров.

Затянувшийся корпоративный конфликт только усилил желание акционеров выйти из совместного бизнеса, разделив активы компании. Вопрос стоял только в том, на каких условиях произойдет "развод", и кто от него выиграет больше. Ведь для раздела вначале нужно погасить рекордную задолженность компании, а Коломойский особого желания участвовать в этом процессе до сих пор не изъявлял. В начале этого года "Нафтогаз" резко сменил риторику и согласился на весьма сомнительные условия мировой с "Укрнафтой".

Новые решения старых проблем

На прошлой неделе акционеры "Укрнафты" не только изменили устав компании и переизбрали ее набсовет, но и договорились о том, что НАК выкупит 4 млрд кубометров газа. Это, по мнению "Нафтогаза", позволит "Укрнафте" погасить свои долги.

Половина этого газа – уже упомянутые 2,06 млрд кубометров. Вторая часть – ресурс, который "Укрнафта" добудет в ближайшие четыре года. Полученные средства компания должна направить "исключительно на погашение налогового долга", заявил после принятия акционерами решения исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, суммарный долг "Укрнафты" перед государством с учетом штрафов и пеней составляет порядка 30 млрд гривен. Он уточнил, что если сделка состоится, цена на газ будет формироваться в соответствии с рыночной, то есть, на основании "импортного паритета".

"Нафтогаз" сможет выкупить заявленные объемы газа только, если получит компенсацию от правительства за возложенные на компанию спецобязательства. Напомним, режим ПСО был введен в 2015 году и обязывает НАК продавать топливо для нужд населения по фиксированной цене ниже рыночной. Ранее руководство "Нафтогаз Украины" заявляло, что потери компании в связи с ПСО превысили 111 млрд гривен. "Если такой компенсации не будет предоставлено, то нет, соответственно, обязательств "Нафтогаза" выкупать газ у "Укрнафты", – заявил Юрий Витренко, отвечая на вопрос РБК-Украина.

Само же правительство возмещать "Нафтогазу" разницу между рыночной стоимостью газа и фиксированной не спешит. Премьер Владимир Гройсман неоднократно заявлял, что "не допустит таких убытков для госбюджета" и призывал топ-менеджмент "Нафтогаза" "руководствоваться здравым смыслом". НАК же с ноября прошлого года отстаивает свое право на получение компенсации в суде.

Но и выплата правительственной компенсации – не единственное препятствие, которое может помешать сделке, предложенной акционерами "Укрнафты". Как сообщалось выше, "Укртрансгаз", проигравший судебные разбирательства по возврату "Укрнафте" 2,06 млрд кубометров, пока не подтвердил наличие "укрнафтовского" газа в подземных хранилищах. "Если "Укртрансгаз" будет что-либо подтверждать, это решение будет полностью соответствовать законодательству, в частности, решениям судов. Если есть решения судов, и они могут быть выполнены, то "Укртрансгаз" это сделает", – пояснил изданию Юрий Витренко.

Говорить о разделении активов "Укрнафты", и как следствие, "разводе" акционеров в ближайшей перспективе тоже не приходится. В НАКе уточнили, что для того, чтобы компания могла продать свои активы, под которыми понимают не только скважины, но и инфраструктурные объекты, а также газоперерабатывающие заводы, правительству необходимо изменить нормативную базу.

"Нормативно-правовые акты запрещают сейчас продавать скважины с газом, к примеру. Но те активы, которые "Укрнафта" может продать – надо продать, за эти средства погасить налоговый долг, а если что-то останется, то эти средства могут быть разделены в виде дивидендов между акционерами", – пояснил Витренко.

По его словам, компания будет разделена на определенные кластеры, в которых будут объединены не только газовые, но и нефтяные активы. "НАК "Нафтогаз", как компания, специализирующаяся на добыче газа и имеющая соответствующую инфраструктуру, более заинтересована в покупке газовых добывающих активов "Укрнафты". Мы работаем с другими акционерами над разделением активов, но пока реализовать это довольно непросто", – признал исполнительный директор "Нафтогаза".