Роллінс допустив теоретичну можливість збереження посади в "Укрнафті"

Голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс не виключив, що він залишиться в компанії, коли наглядова рада визначитися з форматом призначення на цю посаду. Про це він повідомив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Роллінс нагадав, що нещодавно був прийнятий новий статут "Укрнафти" і сформована повноцінна наглядова рада.

"Ця модернізація компанії була спільним рішенням всіх акціонерів", - сказав він.

За словами Роллінса, в новій наглядовій раді вже немає осіб з потенційним конфліктом інтересів. Він додав, що тепер голова правління призначається не зборами акціонерів, а рішенням наглядової ради. Проте, як будуть вибирати топ-менеджера компанії, поки невідомо.

"Вони можуть призначити голову правління своїм рішенням, можуть призначити конкурс. Є теоретична можливість, що мене можуть знову вибрати головою правління", - додав Роллінс.

Він уточнив, що на даний момент наглядова рада не зверталася до нього з пропозицією укласти новий контракт. Однак Роллінс готовий розглянути її.

"Я розгляну таку можливість, це буде залежати від нових умов. Моє рішення брати участь в конкурсі залежить від перспектив компанії", - сказав чинний глава правління "Укрнафти".

На питання, чи погодиться він очолити компанію, якщо буде прийнято рішення про її поділ між міноритарними акціонерами і "Нафтогазом", Роллінс заявив, що йому невідомо про існування затвердженого плану анбандлінгу "Укрнафти".

Він додав, що оригінальний контракт з ним був укладений до вересня 2020 року. Оскільки наглядова рада прийняла рішення про дострокове розірвання, Роллінс отримає компенсацію. Розмір виплати він не назвав.

Нагадаємо, на загальному зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" 28 березня 2019 року акціонери "Укрнафти" призвели структуру управління компанії у відповідність до вимог закону про акціонерні товариства, затвердили оновлений статут і положення про спостережну раду. Наглядовій раді передали повноваження призначати і звільняти голову правління, які раніше були в компетенції зборів акціонерів.

У зв'язку зі зміною в структурі управління компанією, акціонери вирішили достроково припинити повноваження чинного голови правління Марка Роллінса 30 квітня. За рішенням акціонерів з 1 травня Олег Гез, чинний заступник голови правління і виконавчий віце-президент по збуту, тимчасово буде виконувати обов'язки керівника "Укрнафти" до обрання нового голови.

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського. Як повідомляло РБК-Україна, між акціонерами є претензії, як фінансового, так і управлінського характеру. Зараз НАК і міноритарні акціонери домовляються про варіанти поділу активів.