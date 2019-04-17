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Роль Верховной рады должна быть усилена, - Парубий

Новости » Политика    17.04.2019 - 05:49
Роль Верховной рады должна быть усилена, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий считает, что ключевые решения по безопасности должен принимать Верховный главнокомандующий

Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что роль украинского парламента должна быть усилена путем принятия ряда законов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Парубия в эфире телеканала ZIK.

Так, Парубий считает, что роль Верховной рады должна быть усилена.

"Я считаю, роль Верховной рады должна быть усилена, ее контрольные функции... Вот я говорил в начале работы парламента (сессии - ред.), что мы должны принять закон о ВСК, о реформе парламента, о распределении комитетов в парламенте. Мы должны увеличить роль ВР и мы ее увеличивали рядом законов", - добавил он.

Отвечая на вопрос о необходимости перехода Украины к парламентской республике, Парубий отметил, что в Украине уже удалось изменить институт парламентаризма.

"Обратите внимание, если ранее в истории Украины парламентские выборы как праймериз перед президентскими. То сейчас наоборот, президентские праймеров перед парламентскими. То есть мы все таки смогли изменить институт парламентаризма как центра принятия решений в государстве", - сообщил Парубий.

По его словам, во время войны ключевые решения относительно безопасности государства должны приниматься Верховным главнокомандующим.

"Мое глубокое убеждение, что все вопросы экономические, социальные, вопросы развития и рефермування должны быть у парламента и правительства. Но вопрос безопасности и иностранных дел, которые должны быть по Конституции – должны быть прерогативой президента, особенно во время ведения военных действий. Оно требует быстрых и незамедлительных решений в случае агрессии, которая ведется против Украины", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Соломянский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия.

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