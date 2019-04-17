Роль Верховної ради має бути посилена, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій вважає, що ключові рішення щодо безпеки має приймати Верховний головнокомандувач

Глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що роль українського парламенту має бути посилена шляхом ухвалення низки законів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Парубія в ефірі телеканалу ZIK.

Так, Парубій вважає, що роль Верховної ради має бути посилена.

"Я вважаю, роль Верховної ради має бути посилена, її контрольні функції... От я говорив на початку роботи парламенту (сесії- ред.), що ми маємо прийняти закон про ТСК, про реформу парламенту, про розподіл комітетів в парламенті. Ми маємо збільшити роль ВР і ми її збільшували низкою законів", - додав він.

Відповідаючи на питання щодо необіхдності переходу України до парламентської республіки, Парубій наголосив, що в України вже вдалось змінити інститут парламентаризму.

"Зверніть увагу, якщо раніше в історії України парламентські вибори були як праймеріз перед президентськими. То зараз навпаки, президентські праймерів перед парламентськими. Тобто ми все таки змогли змінити інститут парламентаризму як центру прийняття рішень в державі", - повідомив Парубій.

За його словами, у час війни ключові рішення щодо безпеки держави мають прийматись Верховним головнокомандувачем.

"Моє глибоке переконання, що усі питання економічні, соціальні, питання розвитку і рефермування мають бути в парламенту та в уряду. Але питання безпеки та закордонних справ, які мають бути по Конституції України – мають бути прерогативою президента, особливо в час ведення воєнних дій. Воно потребує швидких і негайних рішень у випадку агресії, яка ведеться проти України", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочати кримінальну справу проти голови Верховної ради Андрія Парубія.