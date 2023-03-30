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Роль Китаю у війні в Україні вплине на його відносини з ЄС, - президент Єврокомісії

Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відносини Китаю з Європейським союзом залежатимуть від його позиції щодо війни на території України. Пекін повинен відіграти роль у досягненні справедливого миру.

Про це заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами президента Європейської комісії, Китай, як постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, зобов'язаний відіграти конструктивну роль в просуванні миру, який буде заснований на територіальній цілісності України.

"Будь-який мирний план, який фактично закріплює російські анексії, просто не є життєздатним. Ми повинні бути відвертими в цьому питанні", - додала вона.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що взаємодія Китаю з війною російського диктатора буде визначальним фактором до його відносин з ЄС в майбутньому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Єврокомісії, Китай має намір встановити новий світовий лад, в якому центром буде їхня країна.

Вже наступного тижня фон дер Ляйєн поїде до Пекіна разом з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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