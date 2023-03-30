Роль Китая в войне в Украине повлияет на его отношения с ЕС, - президент Еврокомиссии

По словам президента Европейской комиссии, Китай, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, обязан сыграть конструктивную роль в продвижении мира, который будет основан на территориальной целостности Украины.

"Любой мирный план, который фактически закрепляет российские аннексии, просто не является жизнеспособным. Мы должны быть откровенными в этом вопросе", - добавила она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что взаимодействие Китая с войной российского диктатора будет определяющим фактором в его отношениях с ЕС в будущем.