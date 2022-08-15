Роль Абрамовича в переговорах Украины и России преувеличена, - Кулеба

Роль российского олигарха Романа Абрамовича в мирных переговорах между Украиной и Россией серьезно преувеличена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Дмитрию Гордону.

Он сообщил, что украинской власти предложили приобщить Абрамовича к переговорам как "человека, который имеет прямой доступ к Путину".

Кулеба сказал, что президент Владимир Зеленский принял такое предложение.

"Но роль его в этом процессе, как она представляется в медиа, безусловно, преувеличена", - сказал глава МИД.