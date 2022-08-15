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Роль Абрамовича в переговорах України і Росії перебільшена, - Кулеба

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Понеділок 15 серпня 2022 22:47
Роль Абрамовича в переговорах України і Росії перебільшена, - Кулеба Фото: Роман Абрамович (facebook com RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Роль російського олігарха Романа Абрамовича в мирних переговорах між Україною і Росією серйозно перебільшена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Дмитру Гордону.

Він повідомив, що українській владі запропоновали долучити Абрамовича до переговорів як "людину, яка має прямий доступ до Путіна".

Кулеба сказав, що президент Володимир Зеленський прийняв таку пропозицію.

"Але роль його в цьому процесі, як вона представляється в медіа, безумовно, перебільшена", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, російський олігарх брав участь у переговорах між Україною та Росією як представник російської делегації.

Радника глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що головним завданням Абрамовича було згладжування кутів.

Раніше глава української делегації Давид Арахамія заявляв, що Абрамович намагався бути нейтральною стороною і виступати в якості неофіційного каналу зв'язку.

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Дмитро Кулеба Роман Абрамович
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