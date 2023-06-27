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У роковини удару по ТЦ росіяни знову вдарили по Кременчуку ракетою Х-22, - Повітряні сили

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вдарили ракетою Х-22 у напрямку Кременчука під час сьогоднішньою повітряної тривоги. Цей обстріл стався у роковини удару по ТЦ "Амстор", коли загинуло 19 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що під час сьогоднішньої повітряної тривоги з російського аеродрому злітали бомбардувальники Ту-22м3, які є носіями ракет Х-22.

Ігнат додав, що у повітряному просторі Росії було помічено щонайменше два літаки. І як мінімум дві ракети було зафіксовано під час цієї атаки.

"Рік тому така ж ракета у Кременчуці влучила, куди сьогодні й полетіла. Власне рік потому знову б'ють цією ж ракетою і знову в напрямку Кременчука", - зазначив він.

За словами речника Повітряних сил, пуски ракет були здійснені приблизно об 11:50. Так, вони зайшли з Сумської області, летіли через Полтавську область і у Кременчуці вже пролунали вибухи.

Наразі Повітряні сили очікують інформацію від військових адміністрацій про те, які саме були наслідки цих вибухів і куди, власне, влучили ракети.

Вибух у Кременчуці

Під час повітряної тривоги у Кременчуці та Сумах повідомляли про вибухи. При цьому більш детальної інформації про ситуацію в містах поки немає.

Обстріл ТЦ у Кременчуці рік тому

27 червня 2022 року росіяни вдарили по Кременчуку ракетами Х-22. Одна ракета влучила у ТЦ "Амстор", де перебувало близько тисячі людей, а друга - у стадіон "Кремінь-Арена".

Через обстріл ТЦ загинуло щонайменше 19 людей, ще 66 постраждали.

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