В годовщину удара по ТЦ россияне вновь ударили по Кременчугу ракетой Х-22, - Воздушные силы

Он отметил, что во время сегодняшней воздушной тревоги с российского аэродрома взлетали бомбардировщики Ту-22м3, которые являются носителями ракет Х-22.

Игнат добавил, что в воздушном пространстве России было замечено не менее двух самолетов. И как минимум две ракеты были зафиксированы в ходе этой атаки.

"Год назад такая же ракета в Кременчуге попала, куда сегодня и полетела. Собственно год спустя снова бьют этой же ракетой и снова в направлении Кременчуга", - отметил он.

По словам спикера Воздушных сил, пуски ракет были осуществлены примерно в 11:50. Так, они зашли из Сумской области, летели через Полтавскую область и в Кременчуге уже раздались взрывы.

Воздушные силы ожидают информацию от военных администраций о том, какие именно были последствия этих взрывов и куда, собственно, попали ракеты.

Взрыв в Кременчуге

Во время воздушной тревоги в Кременчуге и Сумах сообщали о взрывах. При этом более подробной информации о ситуации в городах пока нет.

Обстрел ТЦ в Кременчуге год назад

27 июня 2022 года россияне ударили по Кременчугу ракетами Х-22. Одна ракета попала в ТЦ "Амстор", где находились около тысячи человек, а вторая - в стадион "Кремень-Арена".

Из-за обстрела ТЦ погибли по меньшей мере 19 человек, еще 66 пострадали.

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