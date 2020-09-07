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Родственники Колесниковой подали заявление о ее пропаже

Автор: РБК-Украина

Родственники члена координационного совета оппозиции и соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. Милиция уже занялась поисками Колесниковой.

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Об этом сообщает штаб Виктора Бабарико.

"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября белорусская оппозиция заявила о похищении Марии Колесниковой в центре Минска. При этом Министерство внутренних дел Беларуси и местная милиция опровергают, что она была задержана. Свидетели сообщили, что женщину похитили около Национального художественного музея.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус призвал представителей власти Беларуси немедленно отпустить Колесникову, а сама Светлана Тихановская назвала этот инцидент попыткой запугивания и террором. Она также добавила, что чем больше власти запугивают оппонентов, тем больше людей будет выходить на акции протестов.

Позже в сети появилось видео возможного похищения Марии Колесниковой. Однако на самой записи не видно, что в автомобиле была именно Колесникова.

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Новости Украины Беларусьоппозицияпохищениепроисшествие