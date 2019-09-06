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Местонахождение Бекирова неизвестно, - родственники

Новости » Общество    06.09.2019 - 20:24
Местонахождение Бекирова неизвестно, - родственники
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Ранее подконтрольный РФ суд постановил принудительно доставить его в суд

Родные крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который 6 сентября должен был появится на судебном заседании, не знают где он находится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новый визит".

Отмечается, что об этом на сессии Генического райсовета сообщила жена активиста Гульнара Бекирова.

"Десять дней прошло с момента принятия судом в Крыму решения об изменении меры пресечения Эдему Бекирова с содержания в СИЗО на обязательство о явке в суд. Ни адвокаты, ни мама, ни дочь Эдема Бекирова его не видели. Его местонахождение им не известно", - говорится в сообщении.

По словам Гульнары Бекировой, 27 августа из суда Симферополя его вывезли сотрудники ФСБ. Она предположила, что Бекирова тайно отправили на лечение, чтобы после содержания в СИЗО привести в состояние, когда можно будет показать родственникам и общественности.

Как известно, 12 декабря 2018 на въезде в Крым ФСБ задержала Эдема Бекирова. Он ехал на полуостров проведать свою 78-летнюю мать. 57-летнего Бекирова обвинили в "хранении и передаче взрывчатых веществ и патронов".

Напомним, 6 сентября подконтрольный России Центральный районный суд города Симферополя обязал доставить Бекирова после того, как он не появился на заседании. 27 августа его выпустили из СИЗО под обязательство о явке в суд.


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