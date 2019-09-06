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"Суд" Крыма обязал принудительно доставить Бекирова на заседание

Новости » Общество    06.09.2019 - 16:40
"Суд" Крыма обязал принудительно доставить Бекирова на заседание
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Судебное заседание, которое было назначено на 6 сентября, отложили в связи с неявкой Бекирова

Подконтрольный России Центральный районный суд города Симферополя обязал доставить украинского политзаключенного Эдема Бекирова приводом на судебное заседание, которое состоится 13 сентября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность" в Facebook.

По словам адвоката Алексея Ладина, сегодня было отложено судебное заседание в связи с неявкой Бекирова.

"Сегодня, 6 сентября 2019 года в центральном районном суде города Симферополя, было отложено судебное заседание по уголовному делу Эдема Бекирова, в связи с его неявкой.Судья Деменок вынес постановление об принудительном приводе подсудимого", - заявил адвокат.

Следующее судебное заседание назначено на 13 сентября.

Как известно, 12 декабря 2018 на въезде в Крым ФСБ задержала Эдема Бекирова. Он ехал на полуостров проведать свою 78-летнюю мать. 57-летнего Бекирова обвинили в "хранении и передаче взрывчатых веществ и патронов".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 22 июля адвокат Алексей Ладин сообщил об очередном ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО.

Кроме того, 27 августа суд Симферополя изменил меру пресечения в отношении украинского политзаключенного Эдема Бекирова с содержания в СИЗО на обязательство о явке в суд.

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Новости Украины КрымЭдем БекировСуд
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