На родовищі гранітів під Києвом завтра проведуть вибухові роботи
Фото: на родовищі гранітів під Києвом завтра проведуть вибухові роботи (t.me/BilaTserkvaBT)
У середу, 10 травня, на Шамраївському родовищі гранітів у Білоцерківському районі планують провести вибухові роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
Повідомляється, що вибухові роботи пов'язані з технологічними процесами.
З огляду на це мешканці можуть чути вибухи. Українців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки. При цьому під час тривоги слід перебувати в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні у Бучанському районі будуть працювати сапери, тому жителі можуть чути вибухи.
РБК-Україна також повідомляло, що нещодавно у Київській області на цвинтарі виявили снаряд під час копання могили.
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