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На месторождении гранитов под Киевом завтра проведут взрывные работы

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Киевская область, Вторник 09 мая 2023 16:00
На месторождении гранитов под Киевом завтра проведут взрывные работы Фото: на месторождении гранитов под Киевом завтра проведут взрывные работы (t.me/BilaTserkvaBT)
Автор: Елизавета Драбкина

В среду, 10 мая, на Шамраевском месторождении гранитов в Белоцерковском районе планируют провести взрывные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Сообщается, что взрывные работы связаны с технологическими процессами.

Учитывая это, жители могут слышать взрывы. Украинцев призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. При этом во время тревоги следует находиться в укрытиях.

Напомним, сегодня в Бучанском районе будут работать саперы, поэтому жители могут слышать взрывы.

РБК-Украина также сообщало, что недавно в Киевской области на кладбище обнаружили снаряд во время копания могилы.

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