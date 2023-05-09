В одному з районів Київської області працюватимуть сапери. У столиці можливі звуки вибухів
У вівторок, 9 травня, у Бучанському районі Київської області працюватимуть сапери. Тому у передмісті столиці можуть лунати вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
"Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Це працюють наші сапери", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим у передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів.
Як повідомлялось, у вівторок, 9 травня, в Херсоні лунали вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.
Нагадаємо, що російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.
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