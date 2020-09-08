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Родненков и Кравцов прибыли в Киев

Автор: РБК-Украина

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов уже прибыли в Киев. Они также вышли на связь с координационным советом оппозиции.

Об этом сообщает координационный совет в Telegram.

Сообщается, что Кравцов и Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально.

Как уточнил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Украина 24", их передвижение по Украине ничем не ограничено.

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Кроме того, белорусские СМИ распространили информацию о том, что задержанная Мария Колесникова находится в Мозырском пограничном отряде в Гомельской области. Однако официально эта информация не подтверждена.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил Украину "вернуть" оппозиционеров, поскольку они, по версии Минска, прорвали государственную границу.

Предполагается, что власти пытались выдворить их вместе с другой представительницей координационного совета Марией Колесниковой. Однако она порвала свой паспорт на границе с Украиной и ее задержали белорусские пограничники.

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