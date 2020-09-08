ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко просит Украину "вернуть" Родненкова и Кравцова

Минск, Вторник 08 сентября 2020 16:02
Лукашенко просит Украину "вернуть" Родненкова и Кравцова
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Белорусская сторона просит Украину "вернуть" оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Сегодня они выехали на территорию Украины.

Об этом в интервью российским СМИ заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По словам Лукашенко, оппозиционерка Мария Колесникова якобы хотела выехать в Украину, однако была задержана на белорусской стороне.

"Ну а двух других товарищей (Родненков и Кравцов, - ред.), которые все-таки успели просочиться через границу, они сейчас просят у Украины вернуть", - цитируют Лукашенко российские СМИ.

Отметим, по версии белорусских силовиков, оппозиционеры якобы прорвали границу, вытолкав из машины Колесникову.

Напомним, сегодня утром представители координационного совета оппозиции Родненков и Кравцов приехали в Украину, до этого сообщалось об их похищении. Известно, что их при прохождении украинской границы никто не сопровождал. А официальный Киев не может сказать, насильно ли оппозиционеров выдворили власти Беларуси.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал РБК-Украина, что они уже направляются в Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоУкраинаоппозиция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь