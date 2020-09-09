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Родненков і Кравцов планують повернутися в Білорусь

Київ, Середа 09 вересня 2020 08:59
Родненков і Кравцов планують повернутися в Білорусь
Фото: Антон Родненков (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов планують повертатися в Білорусь. Поки вони будуть проводити зустрічі в Києві.

Про це Родненков заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Вони намагаються скоординуватися зі своєю командою, яка знаходиться у Мінську. Також будуть зустрічі з людьми, які їм допомагають в Києві.

"Після цього, швидше за все, протягом двох тижнів ми будемо планувати наше повернення назад", - заявив він.

Другий опозиціонер Іван Кравцов сказав, що вони будуть готуватися до ризику, який можливий в разі їх повернення в країну.

"Я думаю, це досить сильно небезпечно, ми цей ризик приймаємо і будемо до нього готуватися", - сказав він.

Нагадаємо, 8 вересня в Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Після цього стало відомо, що Роднеков і Кравцов справді в Україні, проте Колесникову затримали на території Білорусі.

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