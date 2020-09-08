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Родненков и Кравцов едут в Киев

Автор: Марианна Присяжнюк

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков на данный момент едут в Киев. Сегодня они пересекли украинскую границу.

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Об этом РБК-Украина сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Отметим, ранее в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что Родненкова и Кравцова при прохождении украинской границы никто не сопровождал. При этом украинская сторона не может сказать, насильно ли оппозиционеров выдворили власти Беларуси.

Напомним, ранее белорусские СМИ заявляли о похищении оппозиционеров, сегодня Пограничная служба Беларуси сообщила о якобы задержании Родненкова и Кравцова украинской стороной. В последствии эта информация не подтвердилась, а мужчин свободно пропустили в Украину.

В то же время власти Беларуси пытались выдворить вместе с ними еще одного члена координационного совета оппозиции Марию Колесникову, но она порвала свой паспорт и на данный момент задержана белорусскими правоохранителями.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что границы Украины остаются открытыми для белорусов.

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