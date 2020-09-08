Родненков і Кравцов їдуть до Києва

Білоруські опозиціонери Іван Кравцов і Антон Родненков на даний момент їдуть до Києва. Сьогодні вони перетнули український кордон.

Про це РБК-Україна повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відзначимо, раніше в Державній прикордонній службі України розповіли, що Родненкова і Кравцова при проходженні українського кордону ніхто не супроводжував. При цьому українська сторона не може сказати, чи насильно опозиціонерів видворила влада Білорусі.

Нагадаємо, раніше білоруські ЗМІ заявляли про викрадення опозиціонерів, сьогодні Прикордонна служба Білорусі повідомила про нібито затримання Родненкова і Кравцова українською стороною. Надалі ця інформація не підтвердилася, а чоловіків вільно пропустили до України.

У той же час влада Білорусі намагалася видворити разом з ними ще одного члена координаційної ради опозиції Марію Колеснікову, але вона порвала свій паспорт і на даний момент затримана білоруськими правоохоронцями.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що кордони України залишаються відкритими для білорусів.

