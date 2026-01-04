Родинське під контролем Сил оборони, ворог зазнає значних втрат, - "Азов"

Оборона Родинського Донецької області триває. Російські окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 1-го корпусу НГУ "Азов".
В "Азові" зазначили, що російська пропаганда і далі поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі Родинського. Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту.
"Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов" та 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах", - повідомили військові.
Зазначається, що контроль над ключовими позиціями зберігається. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці.
deepstatemap.live
Нагадаємо, 31 грудня 2025 року бійці "Азова" встановили український прапор у Родинському Донецької області. Військові зазначили, що місто знаходить під контролем Сил оборони України, попри брехливі заяви російської пропаганди.
27 грудня російське військове командування заявило голосило про нібито окупацію Родинського. Проте в Оперативному командуванні "Схід" спростували ці заяви.
За інформацією захисників, російські війська намагалися закріпитися вздовж залізниці на північ від міста та в західних районах, проте успіху не досягли.
Родинське - невелике місто в Донецькій області України, розташоване на північний захід від Краматорська та на південь від Слов’янська.
До початку повномасштабного вторгнення РФ воно мало населення близько 5-6 тисяч осіб і характеризувалося переважно промисловою та житловою забудовою.
Місто розташоване поблизу важливих транспортних вузлів, зокрема залізниці, що сполучає його з іншими населеними пунктами області. Через це Родинське має стратегічне значення для контролю над північними районами Донеччини.