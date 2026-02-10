Родина військового поверне 15 мільйонів гривень після його повернення з полону: що відомо

Представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний під час сесії Львівської облради 10 лютого розповів, що родичі військовослужбовця 24-ї бригади Назара Далецького, якого вважали загиблим і урочисто поховали, опинилися в унікальній юридичній ситуації.

Після того, як боєць повернувся додому під час останнього обміну полоненими, сім'я має повернути державі отриману грошову допомогу.

Помилка ДНК та "фейковий" похорон

Житель села Великий Дорошів Назар Далецький зник безвісти у травні 2022 року. У вересні того ж року влада повідомила про його загибель, а у травні 2023-го родині надали результати ДНК-тесту, який нібито підтвердив ідентичність тіла на 99,9%.

У громаді відбувся похорон, проте мати бійця згадує, що останків родині тоді не показували. Як виявилося пізніше, весь цей час захисник перебував у російському полоні.

Що буде з грошима

За словами Тараса Подвірного, повернення 15 мільйонів гривень є обов'язковою юридичною процедурою, оскільки підстава для виплати (смерть військового) виявилася недійсною.

"Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна", - зазначив представник омбудсмена.

Наразі призначено розслідування, щоб з'ясувати, чия саме помилка призвела до хибної ідентифікації тіла. Це питання викликає резонанс, оскільки ДНК-експертиза вважається одним із найнадійніших методів встановлення особи. Паралельно юристи опрацьовують механізм повернення коштів до бюджету.