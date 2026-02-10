Родина військового поверне 15 мільйонів гривень після його повернення з полону: що відомо

Військовий Назар Далецький повернувся з полону після того, як його офіційно поховали у Львівській області. Через помилку ДНК родина отримала 15 мільйонів гривень допомоги, які тепер має повернути.
Деталі прецеденту розповідає РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET.
Читайте також: "Я бачив, він живий": історії родин, які чекають своїх з полону на кожному обміні
Представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний під час сесії Львівської облради 10 лютого розповів, що родичі військовослужбовця 24-ї бригади Назара Далецького, якого вважали загиблим і урочисто поховали, опинилися в унікальній юридичній ситуації.
Після того, як боєць повернувся додому під час останнього обміну полоненими, сім'я має повернути державі отриману грошову допомогу.
Житель села Великий Дорошів Назар Далецький зник безвісти у травні 2022 року. У вересні того ж року влада повідомила про його загибель, а у травні 2023-го родині надали результати ДНК-тесту, який нібито підтвердив ідентичність тіла на 99,9%.
У громаді відбувся похорон, проте мати бійця згадує, що останків родині тоді не показували. Як виявилося пізніше, весь цей час захисник перебував у російському полоні.
За словами Тараса Подвірного, повернення 15 мільйонів гривень є обов'язковою юридичною процедурою, оскільки підстава для виплати (смерть військового) виявилася недійсною.
"Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна", - зазначив представник омбудсмена.
Наразі призначено розслідування, щоб з'ясувати, чия саме помилка призвела до хибної ідентифікації тіла. Це питання викликає резонанс, оскільки ДНК-експертиза вважається одним із найнадійніших методів встановлення особи. Паралельно юристи опрацьовують механізм повернення коштів до бюджету.
Нагадаємо, 5 лютого відбувся обмін полоненими між Україною та РФ, в результаті якого додому повернулися 157 українців - 150 військових і 7 цивільних. Серед звільнених є поранені, оборонці Маріуполя та незаконно засуджені українці, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року.
Це був перший обмін полоненими між Україною та Росією за останні 4 місяці. Ми писали, чому обміни не відбувалися кілька місяців поспіль.