Семья военного отдаст 15 миллионов гривен после его возвращения из плена: что известно

Представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный во время сессии Львовского облсовета 10 февраля рассказал, что родственники военнослужащего 24-й бригады Назара Далецкого, которого считали погибшим и торжественно похоронили, оказались в уникальной юридической ситуации.

Мужчина вернулся из российского плена во время последнего обмена, и теперь семье придется вернуть государству полученную денежную помощь.

Ошибка ДНК и "фейковые" похороны

Житель села Большой Дорошев Назар Далецкий пропал без вести в мае 2022 года. В сентябре того же года власти сообщили о его гибели, а в мае 2023-го семье предоставили результаты ДНК-теста, который якобы подтвердил идентичность тела на 99,9%.

В общине состоялись похороны, однако мать бойца вспоминает, что останки семье тогда не показывали. Как оказалось позже, все это время защитник находился в российском плену.

Что будет с деньгами

По словам Тараса Подворного, возвращение 15 миллионов гривен является обязательной юридической процедурой, поскольку основание для выплаты (смерть военного) оказалось недействительным.

"Этот юридический прецедент будет решаться. Будут искать виновных, кто и каким образом ошибся, потому что мы понимаем, что экспертиза ДНК чрезвычайно точная", - отметил представитель омбудсмена.

Сейчас назначено расследование, чтобы выяснить, чья именно ошибка привела к ложной идентификации тела. Этот вопрос вызывает резонанс, поскольку ДНК-экспертиза считается одним из самых надежных методов установления личности. Параллельно юристы прорабатывают механизм возврата средств в бюджет.