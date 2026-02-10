Семья военного отдаст 15 миллионов гривен после его возвращения из плена: что известно

Военный Назар Далецкий вернулся из плена после того, как его официально похоронили во Львовской области. Из-за ошибки ДНК семья получила 15 миллионов гривен помощи, которые теперь должна вернуть.
Детали прецедента рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET.
Читайте также: "Я видел, он жив": истории семей, которые ждут своих из плена на каждом обмене
Представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный во время сессии Львовского облсовета 10 февраля рассказал, что родственники военнослужащего 24-й бригады Назара Далецкого, которого считали погибшим и торжественно похоронили, оказались в уникальной юридической ситуации.
Мужчина вернулся из российского плена во время последнего обмена, и теперь семье придется вернуть государству полученную денежную помощь.
Житель села Большой Дорошев Назар Далецкий пропал без вести в мае 2022 года. В сентябре того же года власти сообщили о его гибели, а в мае 2023-го семье предоставили результаты ДНК-теста, который якобы подтвердил идентичность тела на 99,9%.
В общине состоялись похороны, однако мать бойца вспоминает, что останки семье тогда не показывали. Как оказалось позже, все это время защитник находился в российском плену.
По словам Тараса Подворного, возвращение 15 миллионов гривен является обязательной юридической процедурой, поскольку основание для выплаты (смерть военного) оказалось недействительным.
"Этот юридический прецедент будет решаться. Будут искать виновных, кто и каким образом ошибся, потому что мы понимаем, что экспертиза ДНК чрезвычайно точная", - отметил представитель омбудсмена.
Сейчас назначено расследование, чтобы выяснить, чья именно ошибка привела к ложной идентификации тела. Этот вопрос вызывает резонанс, поскольку ДНК-экспертиза считается одним из самых надежных методов установления личности. Параллельно юристы прорабатывают механизм возврата средств в бюджет.
Напомним, 5 февраля состоялся обмен пленными между Украиной и РФ, в результате которого домой вернулись 157 украинцев - 150 военных и 7 гражданских. Среди освобожденных есть раненые, защитники Мариуполя и незаконно осужденные украинцы, большинство из которых находились в плену с 2022 года.
Это был первый обмен пленными между Украиной и Россией за последние 4 месяца. Мы писали, почему обмены не происходили несколько месяцев подряд.