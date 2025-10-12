ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Семья Трампа получила разрешение на строительство vip-курорта на секретном острове в Албании

Албания, Воскресенье 12 октября 2025 04:08
UA EN RU
Семья Трампа получила разрешение на строительство vip-курорта на секретном острове в Албании Фото: Президент США Дональд Трамп с дочерью (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Семья Дональда Трампа планирует превратить албанский остров Сазан, бывшую военную базу, в роскошный курорт, несмотря на экологические риски и критику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание LeMonde.

Так, используя свои связи на стыке политики и бизнеса, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер добился разрешения от албанских властей на возведение роскошного курорта на этом средиземноморском острове прямо в охранной заповедной зоне.

А рядом, на берегу, в городке Звернец, планируется еще один комплекс - "пара" к курорту на острове. В команде Кушнера говорят, что это будет "ян и инь" албанского побережья, где встречаются два моря - Ионическое и Адриатическое.

Власти Албании уже заявили, что видят в острове потенциал "средиземноморского Дубая".

Несмотря на то, что государство оставляет за собой право собственности на остров, инвесторам предоставили налоговые льготы на 10 лет.

Место уже прозвали "Остров Трампа", а правительство Албании радостно демонстрирует дружбу с американской элитой, ожидая туристический бум и деньги.

Вместе с тем, не все в восторге от инвестиционного проекта: природоохранники бьют тревогу, ведь в регионе уникальная флора, мигрируют розовые фламинго, а территория до сих пор не полностью разминирована. Несмотря на это, инженеры Кушнера уже работают на острове, собирая данные перед стартом строительства.

Кстати, местные жители, несмотря на риски, надеются, что с появлением "курорта Трампа" появятся и рабочие места в стране, где средняя зарплата - около 700 евро.

Что известно об острове Сазан

Остров Сазан, расположенный у албанского побережья на стыке Ионического и Адриатического морей, десятилетиями оставался закрытой зоной, ведь был стратегической военной базой времен холодной войны. Здесь до сих пор сохранились подземные тоннели, бункеры и объекты оборонной инфраструктуры, часть которых остается неразминированной.

Сейчас остров, где постоянно никто не проживает, албанские власти рассматривают как перспективное туристическое направление с потенциалом стать "роскошным новым курортом" на Балканах.

Напомним, впервые в истории Пентагон разрешил другой стране развернуть военный объект в США.

А еще в начале октября Трамп подписал указ о гарантиях безопасности для Катара. Он пообещал дипломатическую, экономическую и военную поддержку союзнику - и произошло это после недавнего израильского авиаудара по Дохе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Бизнес Албания
Новости
"Спрашивал о Киеве после обстрелов". Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
"Спрашивал о Киеве после обстрелов". Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит