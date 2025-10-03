Трамп зробив неочікувану заяву: США готові воювати за Катар

Президент США Дональд Трамп підписав указ про гарантії безпеки Катару, пообіцявши дипломатичну, економічну та військову підтримку союзнику після нещодавнього ізраїльського авіаудару по Досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Трампа, який опублікован о на сайті Білого дому.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким зобов’язав Сполучені Штати захищати Катар у разі нападу. Документ опубліковано на офіційному сайті Білого дому. Це рішення ухвалене на тлі напруження на Близькому Сході та нещодавнього ізраїльського авіаудару по столиці Катару - Досі.

Згідно з указом, будь-який збройний напад на територію, суверенітет або критичну інфраструктуру Катару США розглядатимуть як загрозу власній безпеці.

У разі такого нападу Сполучені Штати Америки вживатимуть усіх законних та відповідних заходів — дипломатичних, економічних та, за необхідності, військових — для захисту інтересів», - йдеться в тексті документа.

Розмова з емірами та реакція Катару

Як повідомили в адміністрації Білого дому, 1 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Подробиці не розголошуються, однак катарська сторона зазначила, що обговорювалися зусилля Дохи зі встановлення перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Катару привітало підписання указу, назвавши його «важливим кроком у зміцненні оборонного партнерства двох країн». Уряд наголосив, що рішення Вашингтона посилить співпрацю в сфері безпеки та дипломатії.

Ізраїльський авіаудар по Досі

Підписання указу відбулося на тлі зростання напруженості: на початку вересня Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару. За даними армії Ізраїлю, це була спільна операція з Шин Бет, спрямована проти вищого керівництва ХАМАС.

Офіційно про завдання удару саме по Катару у заяві Ізраїлю не йшлося, однак факт атаки Дохи викликав широкий міжнародний резонанс.

Стратегічний союзник США

Катар має ключове значення для американської військової присутності у регіоні. Саме тут, на авіабазі Аль-Удейд, розташована передова оперативна база Центрального командування США - одна з найбільших американських баз за межами країни.

Аналітики відзначають, що новий указ фактично прирівнює безпеку Катару до інтересів США, що може суттєво змінити баланс сил на Близькому Сході та викликати реакцію Ізраїлю.