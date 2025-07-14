Усик на вулицях Лондона нагадав світу про війну в Україну (фото)

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик разом із сером Річардом Бренсоном відкрив мозаїку "Боривітер" на Трафальгарській площі в Лондоні.

Що відомо про захід та в чому особливість історії мозаїки, розповідає РБК-Україна .

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Оригінальну мозаїку створили художники-монументалісти під керівництвом видатної української мисткині Алли Горської. Це відбулося влітку 1967 року, в Маріуполі. А за три роки одну з лідерок руху шістдесятників убили радянські спецслужби. У 2022 році мозаїка зазнала серйозних ушкоджень під час російського вторгнення.

"Щоб привернути увагу світу до української культури, найбільший український маркетплейс ROZETKA, ГО UKRAINE WOW і Фонд Алли Горської та Віктора Зарецького відтворили мозаїку з точністю до найменших деталей. Спочатку "Боривітер" презентували у Києві. Лондон став першою європейською столицею в межах турне мозаїки", - розповіла прес-служба.

"Боривітер" в Лондоні (фото: ROZETKA)

Подія відбулася за підтримки Фонду Олександра Усика, British-Ukrainian Aid та Міністерства закордонних справ України, членів британського парламенту та мерії Лондона напередодні бою Усика з Денієлом Дюбуа на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

"Дякую, Велика Британіє, за підтримку України. Ми сильні разом! Росія нищить українську культуру. Росія нищить наші доми, лікарні, школи. Росія нищить життя українців. Але ми вистоїмо. Ми переможемо. Ми відбудуємо нашу країну. Як мозаїку - фрагмент за фрагментом. Сьогодні ми збираємо гроші, щоб 64 родини знову мали дім. Приєднуйтесь!" - сказав Усик під час відкриття мозаїки.

Проект представили на Трафальгарській площі, його підтримав сер Річард Бренсон, засновник Virgin Group і Virgin Unite.

Усик відкрив мозаїку "Боривітер" в Лондоні (фото: ROZETKA)

"Народ України захищає значно більше, ніж власний суверенітет і національну ідентичність. Його боротьба - це також захист демократії, свободи та верховенства права. Важливо визнавати ту постійну жертву, яку приносять українці, та підтримувати їх у відновленні своєї культури, домівок і життя", - сказав він.

Також відкриття мозаїки прокоментував співзасновник ROZETKA Владислав Чечоткін. Він розповів про важливий символізм.

"Ми віримо, що "Боривітер" здивує, надихне і дасть надію, що все втрачене може бути відновлено. Він стане голосом українського мистецтва і в Україні, і за кордоном. Боривітер - це вільний і гордий сокіл. Ніхто не уособлює його краще, ніж наш чемпіон Олександр Усик", - наголосив Чечоткін.

Співзасновниця UKRAINE WOW Ярослава Гресь зазначила, що доля мозаїки "Боривітер" в Маріуполі досі невідомо. Вона захована всередині будівлі, яку огородили парканом.

Ярослава Гресь (фото: ROZETKA)

"Але ми знаємо, що одного дня зможемо відновити її. А поки точна копія "Боривітра" починає свою подорож тут, у самому серці Лондона. Чи могла коли-небудь Алла Горська уявити, що "Боривітер" стоятиме на Трафальгарській площі, йому аплодуватимуть люди з усього світу, і він стане символом української свободи та волі? Думаю, зараз вона усміхається до нас з небес", - сказала Гресь.

На відкриття мозаїки також завітали Джастін Саймонс, заступниця мера Лондона з питань культури та креативних індустрій, і Алекс Собел, голова парламентської групи у справах України та депутат парламенту Великої Британії.